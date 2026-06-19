Presentator biedt excuses aan na bewering overlijden vader Messi

De Argentijnse actrice en tv-presentatrice Florencia Peña heeft publiekelijk haar excuses aangeboden aan de familie van voetballer Lionel Messi, nadat ze had beweerd dat zijn vader Jorge was overleden. Tijdens een uitzending op Luzu TV claimde ze dat Jorge Messi was gestorven.

"Ik vraag de familie Messi om vergeving in deze verschrikkelijke tijd waar ze, zo kan ik me voorstellen, op dit moment doorheen gaat", schreef Peña donderdag op Instagram. De presentatrice verklaarde dat het valse bericht tijdens de live-uitzending door het productieteam aan haar was doorgegeven. Volgens Argentijnse media heeft Peña aan een verslaggever laten weten dat ze zich "diep schaamt".

Persbureau dpa meldt dat Luzu TV de medewerkers die betrokken waren bij het verspreiden van deze foutieve informatie heeft ontslagen. Beide partijen verklaarden dat Peña op eigen initiatief de samenwerking met de zender heeft beëindigd. Naar aanleiding van het bericht bracht de familie Messi een verklaring naar buiten waarin staat dat Jorge Messi kampt met gezondheidsproblemen en momenteel onder medische zorg staat.

'Gebrek aan respect'

"Naar aanleiding van de berichten, geruchten en speculaties die de afgelopen uren de ronde deden, wil de familie haar diepe onbehagen uiten over het gebrek aan sensitiviteit, respect en discretie waarmee sommigen zijn omgegaan met wat strikt een privékwestie van de familie is", aldus de verklaring. "De familie wil bovendien verduidelijken dat alleen zijn naasten over feitelijke en juiste informatie beschikken over de toestand van Jorge. Daarom moet geen enkele versie, verklaring of informatie die niet rechtstreeks van de familie en haar officiële kanalen komt, als geldig of waarheidsgetrouw worden beschouwd."

Messi verdedigt momenteel met Argentinië de titel op het WK Voetbal. Tijdens de openingswedstrijd op woensdag tegen Algerije wist de 38-jarige wereldvoetballer alle drie de doelpunten te maken. Na zijn openingstreffer veegde Messi tranen weg met zijn shirt. Later liet hij weten dat hij "een paar moeilijke dagen achter de rug had."