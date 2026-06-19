Felipe en Leonor maken samen trainingsvlucht

De Spaanse prinses Leonor heeft een trainingsvlucht uitgevoerd in het kader van haar militaire opleiding. De prinses werd daarbij vergezeld door haar vader, koning Felipe. Het Spaanse hof deelde vrijdag via sociale media enkele beelden van de twee, die zij aan zij vlogen.

In de video is ook te zien hoe Felipe zijn oudste dochter een dikke knuffel geeft. In een ander deel van de video is ook een vergadering te zien, waarbij de koning luistert naar de uitleg van zijn dochter. Daarna stappen de koning en prinses met hun instructeurs ieder in een eigen vliegtuig.

De 20-jarige Leonor is momenteel bezig met de laatste fase van haar militaire opleiding. Ze volgde eerder al trainingen bij de landmacht en marine. Het hof meldde in april dat Leonor na haar militaire opleiding Politieke Wetenschappen gaat studeren in Madrid.