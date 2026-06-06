Presentator Bart Schols verlaat na 25 jaar de Vlaamse zender VRT. Dat heeft de omroep zaterdag bekendgemaakt. Hij stopt ook met het presenteren van de talkshow De Afspraak. Schols begon zijn carrière als sportjournalist en gold als een van de bekende gezichten van de VRT.

Schols kwam dit voorjaar onder vuur te liggen na een interview met de Nederlandse cabaretier Soundos El Ahmadi. De commotie ontstond nadat het fragment op sociale media veel werd gedeeld.

In het fragment spraken Schols en El Ahmadi over de onveiligheid van vrouwen op straat. De presentator kreeg kritiek omdat hij tijdens het gesprek stelde dat hij ook vrouwen kent die zich niet onveilig voelen, wat door veel kijkers als ongevoelig werd ervaren.

Achteraf maakte hij excuses aan El Ahmadi en erkende dat hij het gesprek anders had moeten aanpakken. Schols gaf aan dat hij zich onvoldoende had voorbereid op hoe gevoelig het onderwerp voor El Ahmadi lag.