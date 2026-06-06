Netflix heeft een nieuwe voorzitter benoemd. Jay Hoag volgt medeoprichter Reed Hastings op, die het streamingplatform deze week na bijna dertig jaar heeft verlaten.

De 65-jarige miljardair wilde zich meer gaan richten op zijn filantropische activiteiten en kondigde daarom in april aan dat hij zich niet beschikbaar stelt voor herverkiezing. Hastings heeft Netflix getransformeerd van een bedrijf dat dvd's per post verhuurde tot de wereldwijde streaminggigant die een revolutie teweegbracht in de distributie van films en televisieseries.

Hoag is sinds 1999 bestuurslid bij Netflix. Ruim tien jaar lang was hij de belangrijkste onafhankelijke bestuurder bij het bedrijf. Hij heeft ook een bestuursfunctie bij onlinemarktplaats voor vastgoed Zillow en verkoper van fitnessapparatuur Peloton. Hoag is daarnaast medeoprichter van investeringsmaatschappij TCV.