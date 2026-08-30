Presentator Frank van Leeuwen blij met lovende kritieken

Frank van Leeuwen vindt het een groot compliment dat veel tv-kenners lovend zijn over zijn optredens in de NPO 1-talkshow Goedenavond Nederland. Dat hij door Johan Derksen "de nieuwe Jeroen Pauw" werd genoemd, vindt hij echter een stapje te ver.

"Ik heb deze zomer Goedenavond Nederland mogen doen en dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk", reageerde Van Leeuwen zondag in het SBS6-praatprogramma De Oranjezondag. "En ik ben blij dat Johan Derksen het er ook mee eens is. 'De nieuwe Jeroen Pauw' vind ik dan wel weer... dat zijn grote schoenen om te vullen."

De presentator biechtte op dat hij net als Pauw in zijn vrije tijd "ook weleens een sjaaltje" draagt. "Dus ik ben in de buurt."

Van Leeuwen mocht invallen bij Goedenavond Nederland, omdat collega Welmoed Sijtsma WNL verruilde voor RTL. Normaal gesproken presenteert hij alleen Goedemorgen Nederland.