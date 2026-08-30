FC Twente wint eenvoudig bij SC Cambuur

LEEUWARDEN (ANP) - FC Twente heeft SC Cambuur in Leeuwarden verslagen (1-4). De club uit Enschede kende drie dagen na de uitzege op Qarabag in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de Eredivisie gepromoveerde club.

Ruud Nijstad maakte in de 22e minuut de openingstreffer voor FC Twente. Wout Weghorst verdubbelde vijf minuten later die voorsprong na een lange trap van doelman Joël Drommel. Marko Pjaca scoorde in de 47e minuut na een fraaie assist van Sondre Ørjasæter. Younes Taha tekende eerst nog voor 0-4 voordat Ilyes Hamache namens de thuisclub de eindstand bepaalde.

FC Twente heeft 6 punten na drie competitieduels. SC Cambuur leed de vierde nederlaag op rij en is nog puntloos in de Eredivisie. De club heeft een negatief doelsaldo van twaalf treffers (4-16).