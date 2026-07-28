Pride Amsterdam wakkert geruchten rond Madonna aan

Pride Amsterdam heeft zich aangesloten bij de mysterieuze boodschap van Madonna. De zangeres plaatste donderdag een Nederlandse vertaling uit een van haar recent uitgebrachte singles, waarna op sociale media gesuggereerd werd dat ze zou optreden tijdens WorldPride in Amsterdam. Op het Instagramaccount van de organisatie is nu een soortgelijke boodschap te zien.

"Ik heb its waar ik over wil praten", was eerder, inclusief spelfout, te lezen in de Instagram Stories van Madonna. Enkele uren later plaatste ze de tekst opnieuw om de fout te herstellen. De tekst "I've got something I wanna talk about" komt uit een van Madonna's recentste singles Bring Your Love met Sabrina Carpenter en is te horen onder de afbeelding. De zangeres gebruikt sociale media vaker om nieuwe projecten of optredens aan te kondigen.

Een woordvoerder van Pride Amsterdam wil het optreden bevestigen noch ontkennen, ook nu de organisatie zelf een soortgelijk bericht deelt. In de video is hetzelfde nummer te horen met de Nederlandse vertaling van de songtekst in beeld. Onder berichten van de organisatie op sociale media speculeren fans verder over een optreden van Madonna en vragen ze de organisatie om duidelijkheid.