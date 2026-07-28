Politierechter veroordeelt drie mannen voor rellen Malieveld

DEN HAAG (ANP) - De politierechter heeft dinsdag drie mannen van 23, 51 en 42 jaar veroordeeld voor hun aandeel bij de rellen op het Malieveld en de Lange Houtstraat in Den Haag op zaterdag 20 september 2025. De relschoppers hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen.

De rellen braken uit bij een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid in Nederland. Daar werd zeer ernstig geweld gebruikt tegen onder meer de politie. Veel van de betrokken agenten verklaarden "niet eerder dergelijk geweld te hebben meegemaakt".

Een van de verdachten mishandelde een persfotograaf en wierp een paraplu met de punt naar voren naar een raam van een politieauto. Een ander bestormde als onderdeel van een grote groep de ME. De derde verdachte heeft nabij het partijkantoor van D66, op de Lange Houtstraat, een papiercontainer in brand gestoken.

Een vierde verdachte, een 23-jarige man, kon wegens omstandigheden niet op zitting verschijnen. Zijn strafzaak wordt later behandeld.