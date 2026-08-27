Prime Video maakt serie van Stephen Kings Crouch End

Het korte verhaal Crouch End van Stephen King wordt verfilmd als serie. Prime Video maakt zes afleveringen van het horrorverhaal, meldt Variety.

Het verhaal uit 1980 speelt zich af in de Londense wijk Crouch End. Het gaat over een vrouw die bij de politie meldt dat haar man is verdwenen en dat daar volgens haar vreemde gebeurtenissen aan voorafgingen. Een rechercheur probeert vervolgens te achterhalen wat er is gebeurd.

Paul Tomalin, bekend van de serie Bodies, schrijft de serie. Tom Shankland neemt de regie voor zijn rekening. Andere boeken van King die werden verfilmd zijn onder meer Carrie, The Shining, The Shawshank Redemption en It.