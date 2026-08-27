Prinses Delphine doet mee aan Belgisch tv-programma

De Belgische prinses Delphine is eind dit jaar te zien in een programma van RTL Belgium waarin bekende mensen aan de slag gaan als verpleegkundige. Dat meldt het Belgische persbureau Belga.

Delphine doet mee aan het programma "Un vrai boulot. Des soignants pas comme les autres", vrij vertaald "Echt werk: bijzondere zorgverleners". De deelnemers lopen mee op verschillende afdelingen van een ziekenhuis in Luik en worden daarbij begeleid door ervaren verpleegkundigen.

Het is niet de eerste keer dat de halfzus van koning Filip aan een televisieprogramma meedoet. In 2021 was Delphine te zien in de Belgische versie van Dancing with the Stars.