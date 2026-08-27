Prime Video volgt F1-coureur Lando Norris in nieuwe documentaire

Prime Video werkt aan een documentaireserie over Formule 1-coureur Lando Norris. De driedelige serie, die de titel Lando heeft gekregen, moet wereldwijd in 2027 bij de streamingdienst verschijnen. Dat maakte Prime Video donderdag bekend.

De reeks biedt een kijkje achter de schermen van het leven van de regerend wereldkampioen. Lando volgt de coureur in zijn leven "buiten de baan, dus bij alles wat je nooit echt ziet", zegt de Brit in een video op Instagram. Norris belooft dat de documentaire "veel groter en veel beter" wordt dan zijn eigen filmpjes die hij soms opneemt, waarin hij zijn fans een kijkje achter de schermen biedt.

De 26-jarige Norris werd vorig jaar voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen in de Formule 1. Afgelopen zondag won hij de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De regerend wereldkampioen van McLaren staat momenteel vierde in het klassement met 83 punten achterstand op koploper Kimi Antonelli van Mercedes.