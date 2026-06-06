Toen Prince en Carmen Electra in de jaren 90 kortstondig een relatie hadden, verlangde de zanger altijd van de actrice dat zij met haar gezicht vol make-up, oftewel in 'full glam', in bed sliep. Dat vertelt de nu 54-jarige Electra tegen E! News.

"Toen ik met Prince was, wilde hij altijd dat ik met make-up op mijn gezicht en mijn wimpers sliep. Prince vond dat leuk en ik vond het prima. Dat heb ik daarna nog lang gedaan", aldus de Amerikaanse.

Inmiddels doet Electra het allemaal wat anders, zegt ze. "Ik heb nu minimaal acht uur slaap of langer nodig. Ik zorg heel goed voor mijn huid. En ik haal mijn make-up er nu af." Ook is de actrice inmiddels nuchter, al is ze niet vies van een beetje botox op z'n tijd. "Een beetje botox kan geen kwaad."