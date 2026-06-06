Snelle heeft enorm genoten van de eerste editie van zijn eigen festival Thuis Bij Snelle. Na afloop kondigde hij meteen de tweede editie aan, die volgend jaar op 5 juni plaatsheeft.

"Wow!!! Dit was 'm gewoon. Thuis Bij Snelle FESTIVAL! Wat een show, wat een vibes, wat een mensen!", schrijft de zanger op Instagram bij een reeks foto's van zaterdag. "Dank voor de energie, maar ook voor jullie feedback over de eerste editie, ik heb het allemaal gezien, hier gaan we mee aan de slag, want ik weet zeker dat ik dit volgend jaar nog een keer wil doen! Zijn jullie er dan ook weer bij?"

Het festival vond plaats in het Gelderse Bussloo. Onder anderen Acda en de Munnik, Ronnie Flex en Bente traden op.