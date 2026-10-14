Prins Albert en prinses Caroline hebben twee winnaars van de literaire prijzen van de Prince Pierre Foundation woensdag ontvangen op het Prinselijk Paleis. Op beelden die het hof van Monaco deelde op Instagram is te zien hoe prins Albert de hand schudt van schrijver Daniel Pennac en hoe prinses Caroline winnares Soundouss Chraïbi ontvangt.

De prijzen van de Prince Pierre Foundation zijn in het leven geroepen door prins Rainier in 1966, die daarmee zijn vader en literatuurliefhebber prins Pierre wilde eren. De stichting reikt ieder jaar literatuurprijzen, muziekprijzen en artistieke prijzen uit. Drie aparte raden binnen de stichting bepalen wie de prijzen winnen. Prinses Caroline is de voorzitter van de Prince Pierre Foundation.

De prijzen werden dinsdagavond uitgereikt in de Opéra de Monte-Carlo. Daniel Pennac won de prestigieuze Literatuurprijs, wat een oeuvreprijs is, en Chraïbi won de Ontdekkingsbeurs, een prijs sinds 2001 wordt uitgereikt voor het eerste fictieboek van een schrijver. De twee wonnen ook geldbedragen van respectievelijk 25.000 euro en 12.000 euro en mochten een dag later naar het paleis komen.

Prins Albert en prinses Caroline werden tijdens de ontvangst vergezeld door Charlotte Casiraghi, de dochter van prinses Caroline. Na de ontvangst werd er een groepsfoto gemaakt, die ook is gedeeld door het hof op Instagram.