Prins William als eerste royal te gast in talkshow Graham Norton

Prins William is vrijdagavond te zien in de talkshow van Graham Norton voor een gesprek over de door hem bedachte Earthshot Prize. "Op de iconische rode bank voor een heel speciale Earthshot Prize-aflevering van The Graham Norton Show", deelt de oudste zoon van de Britse koning Charles op Instagram. Te zien is hoe hij op de bank naast de Australische actrice Cate Blanchett zit.

Het is de eerste keer dat een lid van de Britse koninklijke familie aanschuift in The Graham Norton Show. In de populaire talkshow spreekt de Ierse komiek en presentator met beroemdheden die met elkaar bij hem op de bank zitten. De aflevering met prins William wordt uitgezonden op BBC One.

De Earthshot Prize werd in 2020 in het leven geroepen door William en ondersteunt organisaties die zich inzetten voor het klimaat. De zesde editie vindt volgende maand plaats in de Indiase stad Mumbai. De Britse troonopvolger is net als in voorgaande jaren bij de uitreiking aanwezig.