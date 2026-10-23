Netanyahu beveelt afsluiting Westoever na dodelijke schietpartij

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft na een schietpartij tussen Israëlische troepen en Palestijnse schutters het bevel gegeven om de gehele Westelijke Jordaanoever af te sluiten. De "complete lockdown" moet vrijdag ingaan en het is niet duidelijk hoe lang die zal duren. Komende dinsdag houdt Israël parlementsverkiezingen.

De schietpartij die voor Netanyahu de aanleiding was voor deze maatregel vond plaats bij een checkpoint in de Palestijnse stad Hebron. De twee Palestijnse schutters werden doodgeschoten. Volgens Israëlische autoriteiten raakten daarnaast vijf mensen gewond, van wie er twee in kritieke toestand verkeren.

Volgens Netanyahu hebben Israëlische troepen voorkomen dat de twee een grotere aanval konden uitvoeren. Ze zouden veel munitie bij zich hebben gehad in hun voertuig. Hamas sprak van een "buitengewoon heroïsche operatie", maar eiste de verantwoordelijkheid voor de actie niet op.