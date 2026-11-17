Prins William heeft dinsdagavond tijdens de uitreiking van de Earthshot Prize in Mumbai opgeroepen om in de strijd tegen klimaatverandering te handelen met "urgentie, vastberadenheid en optimisme". Dat meldt onder meer de Britse krant The Independent.

Op het podium benadrukte William, die de Earthshot Prize in 2020 oprichtte om duurzame initiatieven te ondersteunen, dat positieve actie tegen klimaatverandering "onomkeerbaar" zal worden. "We kunnen de volgende generatie niet in de ogen kijken en zeggen dat we wisten wat er gebeurde, dat we wisten wat er op het spel stond, en dat we er desondanks niet alles aan hebben gedaan om het te veranderen", zei hij tegen de ongeveer 5000 aanwezigen in de zaal.

"Ze zullen ons niet beoordelen op de beloften die we hebben gedaan, maar op de wereld die we achterlaten. En ze verdienen een generatie die bereid is om met urgentie, vastberadenheid en optimisme te handelen", aldus de zoon van koning Charles.

Catherine

Ook prinses Catherine betrad tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking onverwachts het podium. Voorafgaand aan de uitreiking van een van de laatste prijzen hield ze een toespraak waarin ze de helende kracht van de natuur benadrukte en opriep deze te beschermen.

De ceremonie in Mumbai werd gepresenteerd door de Indiase filmmaker Karan Johar. Onder de aanwezigen waren onder anderen Anna Wintour en Rami Malek. Ook waren er muzikale optredens van de Britse popgroep Take That en verschillende Indiase artiesten, onder wie Shreya Ghoshal.