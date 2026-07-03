De Britse prins William is vrijdag te gast in de podcast New Heights van American-footballspeler Travis Kelce en zijn broer Jason Kelce. "Onze gast van vandaag is de 1,90 meter lange prins uit Londen", kondigde Jason de prins aan in een teaser op Instagram. De aflevering verschijnt vrijdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

"De voorzitter van de Engelse voetbalbond, de koninklijke vice-beschermheer van de Welsh Rugby Union, de hertog van Cambridge, de hertog van Cornwall, de Lord of the Isles, Earl van Chester en de prins van Wales: verwelkom zijn koninklijke hoogheid, prins William!", buldert Jason in de video. "Dat is nogal een introductie, jongens", zegt William, die wordt ingebeld, lachend.

Travis en Taylor Swift vieren volgens Amerikaanse media hun bruiloft komend weekend in Madison Square Garden in New York. William ontmoette Swift en Kelce in 2024 tijdens een van haar concerten in Londen. Destijds deelde de popster een selfie met ook Williams kinderen George en Charlotte. Eerder deze week bracht People het nieuws dat William en zijn vrouw Catherine niet aanwezig zijn bij de bruiloft.