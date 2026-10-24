Prins William was graag dj of politieman geworden

De Prins van Wales droomde er vroeger van om dj te worden. Dat bekende prins William vrijdagavond in The Graham Norton Show waar hij te gast was. De zoon van koning Charles was te gast met actrices Cate Blanchett en Hannah Waddingham, om te praten over de Earthshot Prize.

"Ik wilde vroeger politieman worden", bekende de 44-jarige prins aan Graham Norton. "Ik dacht dat ik daar heel goed in zou zijn. Daarna heb ik een fase gehad dat ik dj wilde worden. Maar daar was ik niet zo heel goed in." William had ook al een artiestennaam tijdens deze korte carrière in zijn tienerjaren, namelijk DJ Xara.

Ook sprak William in het programma over zijn liefde voor films. "Ik hou ervan mijzelf onder te dompelen in films met diepe gedachten", verklapte hij. "Ik hou ook van actiefilms. Maar ik hou meer van dingen die het aandurven om anders te zijn. Ik ben bijvoorbeeld groot fan van Christopher Nolan." De regisseur maakte blockbusters als Oppenheimer, The Odyssey en The Dark Knight. "Zijn films zijn geweldig", vervolgde William. "Hij bedenkt dingen die buiten alle kaders vallen, en maakt er vervolgens iets van wat ook nog een groot publiek weet te vermaken."

Daarnaast vertelde William wat zijn gezin graag op televisie kijkt. De prins zei dat hij zelden degene is die de afstandsbediening mag bedienen op tv-avondjes. Deze taak wordt vaak toegeëigend door prins George (13), prinses Charlotte (11) of prins Louis (8). Het gezin geniet erg van Celebrity Traitors, een Britse spin-off van het programma De Verraders. "Vooral Charlotte en Louis zijn erdoor geobsedeerd. Het is heel goede televisie", aldus William.