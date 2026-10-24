Volgens bookmakers wordt Jack Lowden de nieuwe Bond

Bij de Britse bookmakers wordt flink gegokt op de vraag wie de nieuwe 007 en de nieuwe Bond-girl gaan worden. Dit gebeurt nadat vakbladen in Hollywood eerder deze week hadden gemeld dat de audities voor de nieuwe 007-acteur in de laatste fase zijn beland.

The Hollywood Reporter meldt dat gokkers volgens de Britse website Oddschecker, die de informatie van alle bookmakers combineert, hun geld op dit moment vooral op Slow Horses-ster Jack Lowden zetten. De bookmakers schatten op basis van deze inzetten de kans dat hij wordt gekozen op 62 procent. Op de tweede plaats staat Callum Turner, die volgens de gokkers 25 procent kans zou hebben om te worden gekozen. Andere acteurs die worden genoemd, zijn nog Josh O'Connor en Jacob Elordi.

Ook op de vraag wie de volgende Bond-girl mag spelen, wordt flink ingezet. Veel gokkers zetten in op The Substance-actrice Margaret Qualley (33 procent). Daarna volgen Sydney Sweeney (25 procent) en Anya Taylor-Joy (25 procent). Ook Florence Pugh en Zendaya worden door de bookmakers genoemd, net als Kate Winslet en Margot Robbie.

Amazon

De laatste Bondfilm, No Time To Die, kwam uit in 2021. Daarna besloot hoofdrolspeler Daniel Craig dat hij klaar was met de rol. Ook speelde er een machtsstrijd over de rechten van de serie, die inmiddels bij studio Amazon liggen. THR en Variety meldden eerder deze week dat volgens bronnen Callum Turner, Jack Lowden en Josh O'Connor nog in de race zijn voor de felbegeerde rol.

De film wordt in elk geval geregisseerd door Denis Villeneuve, die onder meer de Dune-trilogie maakte. Het is nog niet duidelijk wanneer 'Bond 26' klaar moet zijn.