Pro Deo met Tjitske Reidinga breekt streamingrecord op NPO Start

De nieuwe dramaserie Pro Deo heeft een week na zijn release op NPO Start een streamingrecord verbroken. Dat heeft de streamingdienst van de publieke omroep woensdag bekendgemaakt. Het hele jaar werd geen enkele serie binnen een week zo vaak bekeken.

Volgens NPO Start zijn alle acht afleveringen van de serie met Tjitske Reidinga inmiddels honderdduizenden keren bekeken. Exacte cijfers worden door de streamingdienst niet bekendgemaakt. Of er een tweede seizoen van de serie verschijnt, is nog niet bekend.

Pro Deo draait om sociaal advocaat Alex Sterkenburg (Reidinga) en haar kleine advocatenkantoor. Naast Reidinga maken ook Annet Malherbe, Ramsey Nasr, Madina Rashidi en Edwin Jonker deel uit van de cast. De serie werd geregisseerd door Will Koopman en Norbert ter Hall.