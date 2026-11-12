Producent Dawn Collective maakt stuk gebaseerd op telenovela's

Theaterproductiehuis Dawn Collective komt volgend jaar met een muzikale voorstelling gebaseerd op de oude Latijns-Amerikaanse soap, oftewel telenovela's. In Esperanza vertellen de makers aan de hand van persoonlijke verhalen uit de Latino-gemeenschap "een gelaagd verhaal over migratie, familie, identiteit en belonging". Esperanza gaat op 4 maart in première en reist vervolgens tot en met mei 2027 door heel Nederland.

De theatervoorstelling wordt geschreven door Rachel Rumai Diaz en de regie is in handen van Eva Line de Boer. De cast bestaat uit Susan Malaika Bailey, Dahiana Candelo, Claribel Rodríguez Castillo en Asina Aksoy.

De makers van het stuk stellen dat "Nederland een diverse Latijns-Amerikaanse gemeenschap kent, maar dat de verhalen en culturele tradities uit deze gemeenschap op de Nederlandse podia maar beperkt zichtbaar zijn. Daar willen de makers, die zelf wortels hebben in de Nederlandse Latin community, verandering in brengen."

Opvoeding

Volgens schrijver Rachel Rumai Diaz speelden de telenovela's een grote rol in haar opvoeding: "Ze leerden mij hoe liefde, conflict en sociale verhoudingen werken, maar ook hoe de wereld in elkaar zit. Het drama, de romantiek, de humor en de intensiteit van telenovela's geven mij als schrijver de ruimte om de werkelijkheid uit te vergroten en tegelijkertijd clichés te doorbreken."

Eerder maakte Dawn Collective succesvolle voorstellingen als Black Joy en Prinses Arabella.