Scarlett Johansson is kritisch bij het kiezen van de filmrollen die ze aangeboden krijgt. De actrice vertelt in een interview met de Los Angeles Times dat ze zich soms afvraagt waarom grote filmstudio's ervoor kiezen om een film überhaupt te maken.

"Ik probeer nog steeds dingen te maken die ik cool vind", vertelt ze. "Of waarvan ik denk dat ze cool gaan worden." Bij het overwegen van een filmrol denkt de actrice vooral na over het publiek van de film, vertelt ze. "Maak ik iets wat andere mensen willen zien? Is er een publiek voor deze film? Ik maak geen film alleen voor mezelf."

Ook vertelt Johansson dat ze zich weleens afvraagt waarom een film wordt gemaakt. "Soms krijg ik studioprojecten aangeboden waarvan ik moet zeggen: 'Ik vind niet dat jullie dit moeten maken. Ik weet niet voor wie je dit maakt en het lijkt me onverantwoord.'"

De actrice heeft in meerdere grote Hollywoodproducties gespeeld zoals in de films Jurassic World Rebirth en Black Widow. Johansson is binnenkort te zien in de film Paper Tiger van regisseur James Gray.