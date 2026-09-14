Producent: ex-musicalfigurant wordt verdacht van ontucht

Een 29-jarige korfbaltrainer die wordt verdacht van ontucht met een minderjarige pupil heeft tussen februari 2025 en mei 2026 gefigureerd in de musical 40-45. Een woordvoerder van productiehuis Studio 100 heeft een bericht daarover in het AD bevestigd.

De man speelde verschillende rollen. Hij stelde eerder in een plaatselijke krant dat hij tussen de tien en vijftien keer per maand op het toneel stond. In mei 2026 stopte de man abrupt met zijn werkzaamheden en kon Studio 100 ook geen contact meer met hem krijgen. Dit was in de periode dat hij werd aangehouden op verdenking van ontucht.

Studio 100 zegt tot kort geleden niets te hebben geweten van de verdenking van de figurant. De producent vraagt figuranten niet om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), waarmee iemand kan aantonen in het verleden niet met justitie in aanraking te zijn gekomen.

Het bedrijf heeft nadat bekend werd dat de man verdacht wordt van ontucht intern een onderzoek ingesteld. Volgens Studio 100 heeft de man tijdens de repetities en de voorstellingen geen contact gehad met minderjarige spelers uit het kinderensemble. De kinderen verkeren tijdens repetities en voorstellingen altijd in directe nabijheid van speciale kinderbegeleiders.

Volgens Studio 100 zijn er ook geen meldingen, klachten of signalen binnengekomen van ensembleleden of kinderen over mogelijk ongewenst gedrag.