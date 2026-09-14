Oasis twee keer te zien in Johan Cruijff ArenA in juli 2027

Oasis geeft op 16 en 17 juli 2027 twee shows in de Johan Cruijff ArenA. De Britse band gaat volgend jaar opnieuw touren met Oasis Live '27, melden ze in een persbericht. In totaal heeft Oasis 38 liveshows in Europa en de Verenigde Staten aangekondigd.

Over een nieuwe tour van de rockband werd maandenlang gespeculeerd. In 2025 gingen de broers Liam en Noel Gallagher voor het eerst in zestien jaar weer op tour. Oasis trok door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Ierland, Mexico, Zuid-Korea, Japan, Zuid-Amerika en Australië. Tot nu toe hebben ze sinds hun reünie niet opgetreden op het Europese vasteland.

De hoge vraag naar tickets voor de shows in 2025 zorgde voor torenhoge prijzen. Voor de aankomende tour wordt daarom gewerkt met een inschrijvingsproces. Fans kunnen zich voor donderdag inschrijven om geselecteerd te worden voor de verkoop. Deelnemers die geselecteerd zijn, kunnen tickets kopen met een "unieke niet-overdraagbare code". Ook worden zij verdeeld over verschillende verkoopmomenten op 25, 26 en 27 september. "Dit proces is bedoeld om Oasis-fans op een zo eerlijk en soepel mogelijke manier tickets te laten kopen", aldus het persbericht.

Oasis treedt volgend jaar ook op in onder meer München, Parijs en Rome.