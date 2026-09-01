Een van de producenten van de succesvolle horrorfilm Obsession daagt twee andere producenten voor de rechter. Volgens The Hollywood Reporter verwijt Leonora Ann Darby haar medeproducenten James Harris en Mark Lane dat zij niet genoeg geld heeft ontvangen toen de film zich ontpopte tot megahit.

Darby stelt dat zij een hermontage van de film initieerde die ervoor heeft gezorgd dat Obsession zo succesvol werd. Toen de horrorfilm enorme winst ging maken, deelde zij niet in deze opbrengsten, stelt ze. Darby eist dat de winst eerlijk wordt verdeeld onder de drie producenten.

Zij staat op de credits vermeld als 'executive producer', oftewel 'uitvoerend producent'. Hierdoor kan Darby niet automatisch aanspraak maken op een deel van de winst. Zij stapt nu naar de rechter om deze credit te veranderen naar 'producer', zodat ze wel in de winst deelt. Darby werkt al sinds 2019 voor Tea Shop Productions, het bedrijf dat zij nu aanklaagt.

Hoge prijs

In de film neemt een romanticus zijn toevlucht tot magie om de vrouw die hij begeert voor zich te winnen. Maar al snel komt hij erachter dat hij voor dit verlangen een hoge prijs moet betalen.

De jonge regisseur Curry Barker maakte de film voor 750.000 dollar. Inmiddels heeft de film wereldwijd meer dan een half miljard dollar opgeleverd. Daarmee is het een van de meest succesvolle bioscoopproducties van het jaar.