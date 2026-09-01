HILVERSUM (ANP) - Omroep MAX wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slagter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4.

Eerder gaf Omroep MAX aan wel interesse te hebben deze rol over te nemen als AVROTROS dit niet wilde doen. Deze omroep maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza.

Slagter zei in Renze dat hij het besluit heeft genomen omdat "het niet bij ons past". Volgens Slagter "zit onze doelgroep daar niet op te wachten".

Volgens kenners gold MAX als een van de meest serieuze kandidaten om de taak op te pakken na het besluit van AVROTROS. Andere grote omroepen zoals KRO-NCRV en BNNVARA lieten al meteen weten geen plannen te hebben om het Eurovisie Songfestival over te nemen.