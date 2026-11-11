De website van de derde All Stars-film is volgens de makers woensdag overspoeld met enthousiaste reacties na de aankondiging van het nieuwe deel. In totaal deelden al ruim 1300 mensen hun herinneringen aan de films en de tv-serie, maakte producent Rolf Koot woensdag bekend. Hij noemt de reacties "echt geweldig".

Het is de bedoeling dat deel 3, Small Stars, in 2027 wordt gedraaid. Het wordt de laatste speelfilm in de All Stars-reeks, na All Stars en All Stars 2: Old Stars. Small Stars speelt zich af in het heden, maar ook in 1984, het jaar waarin hoofdpersonages Bram, Johnny, Willem, Paul en Peter tieners waren en tijdens een trainingskamp een avontuur beleefden. De oorspronkelijke acteurs uit de oude films keren terug voor het deel van de film dat zich in het heden afspeelt.

Koot en regisseur Jean van de Velde werken al enkele jaren aan het project. Zij hebben de website Smallstars.nu gelanceerd, waar fans hun herinneringen en hun enthousiasme over de vorige films en tv-series kunnen delen. De makers hopen met alle reacties het project gemakkelijker te kunnen financieren.