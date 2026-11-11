ZÜRICH (ANP/RTR) - De FIFA heeft twee gezamenlijke kandidaturen voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2031 en 2035 goedgekeurd. De plannen voldoen aan de minimale vereisten en worden nu voorgelegd tijdens het buitengewone FIFA-congres op 23 november, meldt de wereldvoetbalbond.

De Verenigde Staten, Mexico, Costa Rica en Jamaica willen het WK in 2031 organiseren. In hun plannen staat dat er in twintig verschillende stadions in twintig verschillende steden wordt gevoetbald. Het plan kreeg een score van 4,4 van de in totaal 5 te behalen punten.

Het gezamenlijke bid voor 2035, afkomstig van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales, omvat negentien stadions in vijftien gaststeden en kreeg een eindscore van 4,3.

Bij het WK van 2031 doen voor het eerst 48 landen mee. Het eerstkomende WK is in 2027 in Brazilië met 32 landen.