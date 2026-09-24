Producenten De Achterblijvers 'heel trots' op Emmy-nominatie

Producenten Alain en Leon de Levita zijn "ontzettend trots" op de International Emmy Award-nominatie voor de NPO Zapp-serie De Achterblijvers. De BNNVARA-serie is een coproductie van Dark Alley, het productiebedrijf van Alain, en Black Bee Productions van zijn zoon Leon. De reeks maakt dit jaar kans in de categorie Kids: Live-Action.

De International Emmy Awards zijn Amerikaanse prijzen voor televisieproducties die buiten de VS zijn gemaakt. "Wij zijn ontzettend blij en trots", reageert Leon de Levita. Hij vindt het vooral bijzonder dat de serie door een jong team en voor jonge kijkers is gemaakt. "We voelen ons ontzettend vereerd en zijn natuurlijk heel benieuwd of we de Emmy straks mee naar huis mogen nemen."

Ook Alain de Levita noemt de nominatie bijzonder. "De serie vertelt een verhaal over verborgen armoede en echte vriendschap, gemaakt door een nieuwe generatie talentvolle makers", laat hij weten. "Voor mij persoonlijk is het extra bijzonder dat mijn zoon samen met andere talentvolle jonge makers aan deze serie heeft meegewerkt."

Alain de Levita won eerder International Emmy Awards voor de jeugdfilm Rabarber en de serie Kasper en de Kerstengelen. Voor Leon is dit zijn eerste Emmy-nominatie. De winnaars worden op 23 november bekendgemaakt in New York.