Ronnie Flex en Loes Haverkort in nieuwe reeks De Geknipte Gast

Ronnie Flex en Loes Haverkort zijn te gast in het nieuwe seizoen van De Geknipte Gast. Ook onder anderen Maike Meijer, Martin Gaus, Romy Monteiro en Dirk De Wachter gaan in gesprek met presentator Özcan Akyol, meldt BNNVARA.

Haverkort vertelt in het programma, dat vanaf 10 oktober te zien is, over de tumor die ongeveer drie maanden geleden in haar rechterhersenhelft werd ontdekt. De actrice moest daarna met spoed worden geopereerd. Ronnie Flex gaat met Akyol in gesprek over onder meer zijn succes en het vaderschap.

"We zijn weer volop bezig met de opnames en het blijft bijzonder hoeveel tijd en ruimte we krijgen voor de gesprekken", laat Akyol weten. "We stoppen daarom veel liefde in iedere opname en ook dit seizoen levert dat weer boeiende ontmoetingen op."