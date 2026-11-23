Het nieuwe seizoen van het programma Project Rembrandt gaat 10 januari van start. Dat heeft de NTR maandag gemeld. Het vorige seizoen van het programma was in het voorjaar van 2024 op televisie te zien.

Eerder maakte de omroep al bekend dat Merel Westrik het programma gaat presenteren. Zij volgt Annechien Steenhuizen op, die wegens privéomstandigheden twee jaar haar werkzaamheden had neergelegd. De presentatrice was begin november voor het eerst in lange tijd weer te zien als presentator van het NOS Journaal.

Het wordt het vijfde seizoen van Project Rembrandt. Voor de nieuwe reeks zijn twaalf schildertalenten geselecteerd uit meer dan duizend aanmeldingen. Zij gaan onder begeleiding van coaches Jaap Godrie en Iris Frederix de strijd aan voor de titel beste kunstschilder van Nederland. De jubileumreeks speelt zich af in Italië, waar de kandidaten opdrachten krijgen die zijn geïnspireerd op grote meesters als Rembrandt, Gerard van Honthorst en Michelangelo.

De laatste winnaar van Project Rembrandt was Thomas van Dun. Hij maakte in de finale een doek over zijn hiv-diagnose. Dit werk is momenteel te zien in de expositie Queer Amsterdam, de roze stad in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.