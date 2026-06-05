Protest op Dam in Amsterdam tegen concerten Ye

Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van Ye, ook bekend als Kanye West, in GelreDome in Arnhem. Met het "stille protest" willen enkele Joodse en Israëlische organisaties aandacht vragen voor de opstelling van het kabinet. "Politici spreken zich uit tegen antisemitisme, maar als het echt nodig is, zoals met de komst van Ye en het podium dat hij krijgt, blijven ze stil", zegt een van de organisatoren.

Naast het Nationaal Monument op de Dam staan twee grote schermen met daarop antisemitische en pro-nazistische uitspraken die de rapper heeft gedaan. Daarvoor staan vijftien bureaus met op borden diverse uitspraken van ministers tegen antisemitisme. De bureaus staan volgens de organisatie voor de mensen die het beleid in Nederland maken.

De optredens van Ye zijn omstreden. Het Centraal Joods Overleg (CJO) wilde via een kort geding voorkomen dat de rapper in Nederland mocht blijven, maar de rechter ging daar niet in mee. Zaterdag wil het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) demonstreren rond het concert.