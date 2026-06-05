De nieuwe film The Odyssey van regisseur Christopher Nolan krijgt in de VS een R-keuring. Vakblad Variety meldt dat het daarmee vermoedelijk de duurste film in de geschiedenis is die deze leeftijdskeuring krijgt. Een R betekent dat mensen onder de 17 jaar de film niet mogen zien zonder begeleiding van een volwassene, omdat de film intens geweld, grof taalgebruik of drugsgebruik bevat.

The Odyssey is een verfilming van het gelijknamige werk van de Griekse dichter Homerus. Het werk, dat is geschreven rond 800 voor Christus, gaat over de tocht van koning Odysseus naar huis na de Trojaanse Oorlog. Hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson en Charlize Theron. Het is overigens niet de eerste film van Nolan die een R-keuring krijgt. Zijn films Following (1998), Memento (2000), Insomnia (2002) en Oppenheimer (2023) kregen dat ook.

Het is ongebruikelijk voor grote, dure blockbusters om een R-rating te krijgen. Naar verluidt is het budget van de film 250 miljoen dollar. Eerdere grote films die deze keuring kregen, waren bijvoorbeeld Joker: Folie à Deux en Deadpool & Wolverine.

Een woordvoerder van Universal Pictures International liet vrijdag aan het ANP weten nog niet te kunnen zeggen wat de keuring van The Odyssey in Nederland gaat zijn. De film verschijnt 16 juli in de bioscoop.