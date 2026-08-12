Prue Leith, het voormalige jurylid van het Britse bakprogramma The Great British Bake Off, heeft onlangs kort in het ziekenhuis gelegen. De 86-jarige Leith, die begin dit jaar bekendmaakte te stoppen bij het Britse bakprogramma, kampte met een zware migraineaanval. Haar man dacht dat ze een hartaanval had.

In haar column voor het tijdschrift The Oldie schrijft Leith volgens The Sun dat ze enkele weken geleden nog maar "half" zicht had en volgens haar echtgenoot een "onbegrijpelijke wirwar van losse woorden" brabbelde. Hoewel ze zelf al dacht dat het om een migraine ging, belde haar man uit voorzorg toch een arts waarop Leith met een ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Na uren wachten en een CT-scan kwam het verlossende woord van de arts: het ging inderdaad om een migraine. "Ik wist al de hele tijd dat het een migraine was. Maar aangezien problemen met spraak een klassiek symptoom zijn van een hartaanval en op mijn hoge leeftijd mini-hartaanvallen gebruikelijk zijn, wilde iedereen het zekere voor het onzekere nemen", schrijft Leith in haar column.

Eind januari werd bekend dat de Britse presentatrice en tv-kok Nigella Lawson de rol van Leith in de jury van The Great British Bake Off overneemt. Leith was ruim negen jaar jurylid van de Britse tegenhanger van Heel Holland Bakt.