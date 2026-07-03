Psychiater Jim van Os is de zesde en allerlaatste gast in de slotreeks van het VPRO-programma Zomergasten. Van Os wordt op 30 augustus geïnterviewd door presentatrice Janine Abbring.

Van Os wil met de door hem gekozen fragmenten laten zien "wat film wél kan laten zien als het over waanzin gaat, wat je met pure wetenschap misloopt". De hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie aan het UMC Utrecht staat bekend als een criticus van de traditionele psychiatrie. Zo trok hij in februari 2026 internationaal de aandacht met een opinieartikel in Nature, waarin hij pleit voor de definitieve afschaffing van de DSM, het voor de psychiatrie leidende diagnostisch handboek.

Eerder werd bekend dat ook onder anderen Peter Pannekoek, Tommy Wieringa, Merel Pauw en Sigrid Kaag te gast zijn in het laatste seizoen van Zomergasten. Het programma, dat begon in 1988, stopt na dit seizoen.