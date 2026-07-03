VANCOUVER (ANP) - Zwitserland staat in de achtste finales van het WK voetbal. Het elftal van bondscoach Murat Yakin bereikte de laatste zestien in de nacht van donderdag op vrijdag door Algerije in Vancouver met 2-0 te verslaan. De Zwitsers spelen in de strijd om een plaats in de kwartfinales eveneens in BC Place Vancouver tegen de winnaar van het duel tussen Colombia en Ghana.

Bij Zwitserland kreeg rechtsback Ricardo Rodríguez (ex-PSV) een basisplaats van bondscoach Yakin, terwijl doelman Yvon Mvogo (eveneens ex-PSV) reserve was. De Algerijnse bondscoach Vladimir Petković stelde Ramiz Zerrouki (FC Twente) op in de basis en verwees Anis Hadj Moussa (Feyenoord) naar de bank. Hadj Moussa mocht de laatste twintig minuten nog meedoen.

De Zwitsers kwamen in de op een na laatste WK-wedstrijd in Canada in de tiende minuut op voorsprong. Breel Embolo tikte de bal in het net na een goede actie en een assist van Johan Manzambi. Vlak na rust maakte Dan Ndoye, die profiteerde van slecht uitverdedigen van de Algerijnen, de 2-0. Hij schoot de bal in de linkerhoek langs de Algerijnse doelman Luca Zidane.