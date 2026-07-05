De nieuwe film The Odyssey van regisseur Christopher Nolan krijgt ook in Nederland een classificatie van 16 jaar en ouder. Dat meldt distributeur Universal Pictures op haar website. Dit betekent dat bioscopen publiek onder de 16 jaar niet mogen toelaten tot de film. The Odyssey heeft deze keuring gekregen omdat er geweld en grof taalgebruik in de film zit.

Eerder was al naar buiten gebracht dat de film in de VS een R-keuring krijgt, wat betekent dat mensen onder de 17 jaar de film niet mogen zien zonder begeleiding van een volwassene. The Odyssey is vermoedelijk de duurste film in de geschiedenis die deze leeftijdskeuring krijgt.

The Odyssey is een verfilming van het gelijknamige werk van de Griekse dichter Homerus over de tocht van koning Odysseus naar huis na de Trojaanse Oorlog. Hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson en Charlize Theron.

Het is ongebruikelijk voor grote, dure blockbusters om een R-rating te krijgen. Naar verluidt is het budget van de film 250 miljoen dollar. Eerdere grote films die deze keuring kregen, waren bijvoorbeeld Joker: Folie à Deux en Deadpool & Wolverine. The Odyssey is vanaf 16 juli in de bioscopen te zien.