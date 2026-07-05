MEXICO-STAD (ANP/Belga) - Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland heeft zijn spelers voorbereid op een intens begin van de wedstrijd in de achtste finales van het WK tegen gastland Mexico. "De eerste 15 à 20 minuten worden voor ons het zwaarst", keek de Duitse trainer vooruit naar het duel in het Aztekenstadion in Mexico-Stad, dat plaatsvindt in de nacht van zondag op maandag.

"We moeten het beste uit de eerdere wedstrijden van dit WK bij elkaar brengen om Mexico te verslaan. We zullen op elke vraag een antwoord moeten vinden", zei Tuchel over de tegenstander. Gastland Mexico is al ongeveer dertien jaar ongeslagen in het Aztekenstadion en incasseerde in zijn vier wedstrijden op dit WK nog geen doelpunt.

Het Aztekenstadion ligt op 2200 meter hoogte. Tuchel zei zelf dat hij in het hotel last had van lichte hoofdpijn en slechter sliep. Dat hadden zijn spelers aan het begin van de training vrijdag ook gemerkt. "Daarna ging het beter", zei hij.