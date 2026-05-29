Pupil Joost Klein mist winst in Vlaamse The Voice

Het is Joost Klein niet gelukt om in zijn eerste seizoen als coach van The Voice van Vlaanderen zijn laatst overgebleven pupil Maëlle naar de winst te loodsen. Het Vlaamse publiek gaf de voorkeur aan Bas uit het team van Clouseau-zanger Koen Wauters; Maëlle eindigde als tweede.

Klein maakte in het tiende seizoen van The Voice van Vlaanderen zijn debuut in de beroemde draaiende stoelen van de talentenjacht. "Ik kan nog steeds niet geloven dat ik coach ben bij The Voice", deelde Klein eerder vrijdag nog op Instagram. De andere coaches zijn naast Wauters, Mathieu Terryn en Laura Tesoro.

Vooraf was het nog spannend of Tesoro wel aanwezig kon zijn in de livefinale. Zij moest donderdagnacht met spoed onder het mes vanwege een blindedarmontsteking. In de uitzending was ze echter gewoon van de partij.