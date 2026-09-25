Qlas, Antoon en Boef direct bovenaan in de Single Top 100

Qlas, Antoon en Boef komen met hun samenwerking 100 Tranen direct binnen op de eerste plaats van de Single Top 100. Ze nemen de koppositie over van Milolaathetlukken, die met Alleen Jij naar de derde plek zakt.

Ook de nummer 2 is een nieuwe Nederlandse samenwerking. De Bankzitters en Robert van Hemert komen met Rapido direct binnen op de tweede plaats. Daarmee bestaat de volledige top 3 deze week uit Nederlandstalige nummers.

Ook Isabèl Usher heeft iets te vieren. De zangeres bereikt met Niemand Wil Een Popster voor het eerst de top 10 van de Single Top 100. Het nummer, dat vorige week binnenkwam op plek 12, stijgt naar nummer 10. Ushers eerdere hit Ik Kom Weer Thuis kwam tot de vijftigste plaats.

De grootste stijger binnen de top 10 is Aitch. De Britse rapper klimt met RMB (Ring My Bell) van plek 21 naar nummer 9.

Single Top 100 week 39

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Qlas feat Antoon en Boef - 100 tranen

2. (-) Bankzitters en Robert van Hemert - Rapido

3. (1) Milolaathetlukken - Alleen Jij

4. (3) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

5. (4) Samuel Welten & Russo - BOEM!

6. (5) Sienna Spiro - Great Expectation

7. (2) Ilse DeLange - So Incredible

8. (10) Bizzey - Anne

9. (21) Aitch - RMB (Ring My Bell)

10. (12) Isabel Usher - Niemand wil een popster