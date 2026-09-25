Wall Street begint licht hoger door optimisme over AI

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten begonnen. Vooral de AI-aandelen waren in trek bij beleggers door het aanhoudende enthousiasme over kunstmatige intelligentie (AI). De zorgen over de hoge olieprijzen, die de inflatie dreigen aan te jagen, en de stijgende rentes op staatsobligaties, die de leenkosten voor overheden, bedrijven en consumenten opdrijven, werden daardoor weer even aan de kant geschoven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 51.478 punten en de brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 7721 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 26.997 punten.

De Dow sloot donderdag 0,3 procent lager en koerst af op een weekverlies van 0,6 procent. Het is het vierde weekverlies op rij voor de index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven. De Nasdaq stevent af op een weekwinst van 1,6 procent door het hernieuwde optimisme over AI na de eerdere waarschuwingen over de gevaren van de technologie.

Samenwerking China

De Chinese president Xi Jinping zei tijdens de topontmoeting met president Donald Trump dat er op AI-gebied meer kansen zijn voor samenwerking dan voor concurrentie. "De twee partijen kunnen de dialoog over AI voortzetten, van gedachten wisselen over de risico's en voordelen, en gezamenlijk waken tegen misbruik of kwaadwillig gebruik van AI", aldus Xi.

Het optimisme in de AI-sector werd deze week ook aangewakkerd door de toenemende belangstelling voor Muse, de AI-toepassing van Meta. De Facebook-eigenaar koerst af op de vijfde weekwinst op rij en is nog minder dan 1 procent verwijderd van een marktwaarde van 2 biljoen dollar. Het aandeel Meta daalde nu 2,9 procent.

11,6 miljard dollar

Akamai Technologies werd 13 procent meer waard. De cloudaanbieder heeft een zevenjarig contract ter waarde van 11,6 miljard dollar gesloten om rekenkracht te leveren aan Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude.

People Inc steeg 8,8 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil casinobedrijf MGM Resorts (plus 0,6 procent) een bod doen op het bedrijf van mediamagnaat Barry Diller. Een dag eerder trok People zijn eigen bod op het casinobedrijf nog in en zakte MGM Resorts 11 procent.

De olieprijzen daalden na de sterke opmars een dag eerder. Zakenkrant Financial Times meldde dat Iran de VS een nieuw voorstel heeft gedaan dat binnen zeven dagen moet leiden tot een staakt-het-vuren en de heropening van de Straat van Hormuz.