Rappers Qlas en Boef en zanger Antoon hebben deze week opnieuw het populairste nummer van Nederland in handen. Hun track 100 Tranen staat voor de tweede week bovenaan in de Single Top 100, meldt samensteller GfK.

100 Tranen is voor Boef alweer zijn zeventiende nummer 1-hit. Hij kwam daarmee weer een stapje dichter bij het record van 22 stuks, dat in handen is van Jan Smit. Voor Antoon is 100 Tranen zijn vijfde nummer 1-hit en Qlas staat voor de derde keer bovenaan. Net als vorige week bestaat de rest van de top 3 uit Rapido van Bankzitters en Robert van Hemert en Alleen Jij van Milolaathetlukken.

Taylor Swift mist ondanks de release van vier nieuwe liedjes een vijfde top 10-hit op rij. Patient Zero, de leadsingle van de heruitgave van haar succesalbum The Life of a Showgirl, komt voorlopig niet verder dan plaats 14. Het is haar 41e notering in Nederland. Ook Cleveland! (plaats 64) en Pink Clouding (69), haar 42e en 43e hit, komen binnen. De vierde en laatste nieuwe track, Babylon, mist een notering vanwege de regel dat er maar drie tracks van één album in de lijst mogen staan.

Single Top 100 week 40

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Qlas, Antoon & Boef - 100 Tranen

2. (2) Bankzitters & Robert van Hemert - Rapido

3. (3) Milolaathetlukken - Alleen Jij

4. (4) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

5. (6) SIENNA SPIRO - Great Expectation

6. (10) Isabèl Usher - Niemand Wil Een Popster

7. (5) Samuel Welten & Russo - BOEM!

8. (-) Mula & Lijpe - HVB

9. (15) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

10. (8) Bizzey - Anne