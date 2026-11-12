Quentin Tarantino ontsloeg actrices na 'rampzalige repetitie'

Quentin Tarantino ontsloeg actrice Mélanie Laurent voor Inglourious Basterds na een "rampzalige scriptlezing". In het nieuwe boek van Jay Glennie, The Making of Quentin Tarantino's Inglourious Basterds, vertelt de 63-jarige filmregisseur dat Laurent niet geschikt was voor de rol waar zij oorspronkelijk voor was gecast. Uiteindelijk kreeg de actrice een andere sleutelrol in de film toegewezen.

"De tafellezing van Mélanie Laurent was verschrikkelijk. Niet eens op een goede manier slecht", vertelde Tarantino aan de auteur (via Variety). "De spannendste dag van de voorbereiding is voor mij de tafellezing. Dan zie ik de film voor het eerst, zeg maar. Tot dat moment heb ik alle scènes alleen maar voor mezelf of aan een vriend voorgelezen... dus zo'n tafellezing met de hele cast is voor mij ontzettend spannend en belangrijk. Nou, Mélanie was verschrikkelijk, dus ik heb haar ontslagen."

Een paar dagen later nam Laurent opnieuw contact op met Tarantino en vroeg zij hem om een nieuwe kans. De regisseur ging daarmee akkoord en uiteindelijk werd Laurent een andere rol toegewezen, die van bioscoopeigenaresse Soshanna. "Voor de duidelijkheid: ik ben dol op Mélanie", benadrukte Tarantino. "Als we het niet over het maakproces van Inglourious Basterds zouden hebben, zou ik nooit meer aan die leesrepetitie denken, simpelweg omdat Mélanie mijn Shosanna is. Ze heeft het prachtig gedaan. Maar we hebben besloten om met dit boek diep in het maakproces van de film te duiken, en dit is een belangrijk onderdeel van die geschiedenis."

Niet opdagen

Daarnaast onthulde Tarantino dat Madame Ada Mimieux, een vrouw die Shosanna in Parijs onderdak biedt, oorspronkelijk door Isabelle Huppert zou worden gespeeld. Zij kwam echter niet opdagen bij de leesrepetitie. "Dus fuck it, ik heb haar ontslagen", vertelde Tarantino. "Ik bedoel, ik ben dol op Isabelle Huppert, maar er waren problemen met haar contract. Het bleef maar slepen. Wat mij betreft geldt: als je de rol hebt en je zit niet aan die tafel, dan ben ik je niets verschuldigd." De rol ging in plaats daarvan naar Maggie Cheung.

The Making of Quentin Tarantino's Inglourious Basterds van Jay Glennie ligt inmiddels in de boekhandels. Inglourious Basterds (2009) bracht wereldwijd ruim 321,4 miljoen dollar (289,9 miljoen euro) op in de bioscopen. Met een productiebudget van 70 miljoen dollar (63,1 miljoen euro) was het destijds Tarantino's meest succesvolle film ooit.