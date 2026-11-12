Het kookboek Simpel van topkok Yotam Ottolenghi is bekroond met een Platina Boek. Sinds het verschijnen in 2018 werden er meer dan 350.000 exemplaren verkocht in Nederland, genoeg voor de platinastatus. De kok werd tijdens een kort bezoek aan Nederland verrast met de oorkonde. Volgens boekenkoepel CPNB is het "ongeëvenaard" dat een kookboek deze onderscheiding in ontvangst mag nemen.

In Simpel staan meer dan 130 makkelijk te bereiden gerechten. Yotam Ottolenghi is chef-kok en eigenaar van verschillende in Londen gevestigde delicatessenwinkels en restaurants. Hij is auteur van elf bestsellers, waaronder Plenty, Flavour en Comfort. In september 2026 is zijn nieuwste boek Even simpel verschenen.

Sinds 2012 worden, analoog aan het gebruik in de platenindustrie, Gouden, Platina en Diamanten Boeken uitgereikt. Oorkondes zijn er voor boeken waarvan meer dan respectievelijk 200.000, 350.000 en 500.000 exemplaren zijn verkocht.