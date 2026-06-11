Quinty Misiedjan is "best een beetje" geschrokken van de foto's waarmee ze in het vakantieboek van LINDA. staat. Dat schrijft de 29-jarige presentatrice donderdag op Instagram. Dat Misiedjan schrok, komt door de zelfverzekerdheid die ze naar eigen zeggen uitstraalt. "Ik voelde dat wel, maar dat het zo overkwam op beeld, had ik nog niet door", deelt ze met haar volgers.

Misiedjan, die later dit jaar haar dertigste verjaardag viert, heeft het als "een boel mentale chaos" ervaren om twintiger te zijn. "Je best doen om de boel bij te benen, en daardoor vaak genoeg ook gigantisch op je bek gaan. En vergelijken met de mensen om je heen", stelt ze in haar bericht. Inmiddels heeft de programmamaker rust gevonden in het idee dat ze altijd zal veranderen.

Volgens Misiedjan zal ze "altijd in beweging zijn". "Niet altijd in zoektocht naar 'beter', maar gewoon bewust dat elke beleving mij anders maakt dan die meid van gister. En dat is best vet", besluit ze haar verhaal.