LONDEN (ANP) - Wimbledon heeft het prijzengeld voor de tennissers met 20 procent verhoogd. De organisatie meldt dat er een prijzenpot is van in totaal 64,2 miljoen Britse pond, zo'n 74,4 miljoen euro.

Het is de grootste jaarlijkse toename van het prijzengeld in de geschiedenis van het grandslamtoernooi, meldt Wimbledon. De verhoging komt na weken waarin tennissers opriepen tot een groter aandeel van de inkomsten van de grandslamtoernooien. In de aanloop naar Roland Garros hielden enkele spelers korte persmomenten als reactie op het in hun ogen geringe deel van de inkomsten voor de tennissers.

De winnaars van het enkelspel verdienen 3,6 miljoen pond, ongeveer 4,2 miljoen euro. Een verliezer in de eerste ronde verdient 80.000 pond (93.000 euro), vergeleken met 66.000 pond (76.400 euro) vorig jaar.

Kwalificaties

Ook het prijzengeld voor de kwalificaties is met 6,2 miljoen pond (7,2 miljoen euro) 25 procent hoger dan vorig jaar.

"We beseffen dat als Wimbledon groeit, de spelers ook delen in dat succes", zei voorzitter Debbie Jevans van de All England Club.