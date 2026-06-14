Rachel Bilson kijkt met plezier terug op serie Hart of Dixie

Rachel Bilson kan "niet geloven" dat de serie Hart of Dixie inmiddels vijftien jaar oud is. "Het mooiste is dat ik zwanger was van mijn dochter tijdens het vierde seizoen, dus dat kan ik nu terugzien, en dat is zo'n fijne herinnering", zei de 44-jarige actrice tegen People.

"Ik weet nog dat ik doorwerkte tot 37 weken, en ik had een stoel voor mijn voeten omdat ze zo heet en opgezwollen waren in de zomer. Maar ik vind het fijn dat ik haar dat kan laten zien. Ik heb ook niet veel foto's van toen ik zwanger was, dus het is wel prettig dat het in de serie vastgelegd is", aldus Bilson.

Volgens de actrice is de serie, die liep van 2011 tot 2015, "een feelgoodshow". "Het is een prettige ontsnapping. Niets is te zwaar of eng of bloederig. Ik denk dat mensen zich daarom zo comfortabel voelen bij de serie."