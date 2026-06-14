Protest in Genève tegen G7 mondt uit in confrontatie met politie

GENÈVE (ANP/AFP/RTR/DPA) - In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Demonstranten gooiden met flessen, stenen, stukken beton en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen.

De demonstranten zeiden dat ze waren gekomen om te protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Er liepen zo'n 20.000 mensen mee in een mars tegen de top die in het nabijgelegen Franse Évian-les-Bains wordt gehouden. De demonstranten weken uit naar Zwitserland omdat Frankrijk geen vergunning voor het protest gaf.

Na een vredig begin richtten sommige demonstranten hun pijlen op wat zij beschouwen als kapitalistische symbolen, waaronder een VN-gebouw en een geparkeerde Tesla die in brand werd gestoken.

Op de G7-top komen de leiders van zeven van de belangrijkste economieën bijeen: Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. Ook de EU schuift aan.