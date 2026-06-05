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Rachel Zegler treedt op tijdens uitreiking Tony Awards

05 jun , 7:52Entertainment
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Rachel Zegler behoort tot de artiesten die optreden tijdens de uitreiking van de Tony Awards komende zondag in New York. De actrice brengt een eerbetoon aan de musical A Chorus Line, maakten de organisatoren bekend.
Ook Leslie Odom Jr. staat op het podium. De Tony Award-winnaar zingt Without You uit de musical Rent tijdens het In Memoriam-segment. Dit jaar is het dertig jaar geleden dat die musical in première ging.
Verder werken onder anderen Adrien Brody, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Megan Thee Stallion, Neil Patrick Harris, Nicole Scherzinger en Sting mee aan de ceremonie.
De 79e editie van de Tony Awards vindt zondag plaats in Radio City Music Hall.
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